MPSC denuncia prefeito de Criciúma por fraude em licitações de serviços funerários Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 23/08/2024 - 19h57 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A administração pública de Criciúma está novamente no centro das atenções com novas denúncias de corrupção. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) acusa o atual prefeito Clésio Salvaro de envolvimento em fraudes relacionadas a licitações de serviços funerários. Segundo as investigações, Salvaro teria atuado para beneficiar grandes grupos funerários de outras cidades. Acompanhe com Vinícius Sieglitz as últimas atualizações e a resposta do prefeito às acusações.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.