MPF pede que HC-UFU pare de usar medicamento oncológico no tratamento de doenças oculares Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 15h29 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h56 ) ‌



O Ministério Público Federal (MPF) apontou que um medicamento oncológico, destinado para tratamento de câncer, está sendo usado em pacientes com doenças oculares no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Em uma Ação Civil Pública (ACP), o MPF pede que a instituição pare com a prática que estaria, inclusive, reduzindo a quantidade de atendimentos oftalmológicos diários possíveis da instituição hospitalar.

A ACP, publicada nesta quinta-feira (22), é contra o HC-UFU, mas também contra a Ebserh, empresa que administra a instituição hospitalar, a União, o Estado de Minas Gerais e o Município de Uberlândia.

Na Justiça, o MPF pede que a UFU e a Ebserh atendam no mínimo dez pacientes todos os dias e 300 por mês no setor de doenças oftalmológicas usando, exclusivamente, os medicamentos Eylia e Lucentis, específicos para o tratamento de doenças oculares.

