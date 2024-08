MPF denuncia falta de atendimento e uso irregular de medicamento em hospital de Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 08h49 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h52 ) ‌



A Rede Pública de Saúde de Uberlândia realiza atualmente apenas 32 cirurgias oftalmológicas por mês, um número considerado muito baixo pelo Ministério Público Federal (MPF), que aponta a necessidade de aumentar essa quantidade para 300 procedimentos mensais. O MPF instaurou uma ação civil pública visando garantir maior celeridade na fila de espera para tratamentos de doenças oculares e questiona também o uso inadequado de um medicamento oncológico, destinado a pacientes com câncer, no tratamento oftalmológico na rede pública de saúde.

Após receber um encaminhamento para uma cirurgia ocular no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o paciente enfrenta uma longa espera sem monitoramento efetivo. Atualmente, o hospital realiza apenas 8 cirurgias por semana, o que resulta em uma situação crítica e prolongada para os pacientes, que ficam em um verdadeiro beco sem saída. A ação do MPF busca responsabilizar a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), a União, o Estado de Minas Gerais e o Município de Uberlândia por essas deficiências no atendimento.

