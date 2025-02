MP-SP denuncia oito policiais civis após delação premiada de Vinicius Gritzbach Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 22/02/2025 - 00h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h03 ) twitter

O Ministério Público de São Paulo denunciou 12 pessoas, incluindo seis investigadores e dois delegados, com base na delação do empresário Vinicius Gritzbach, executado no Aeroporto Internacional de São Paulo. Os investigados são acusados de movimentar R$ 40 milhões em lavagem de dinheiro e corrupção passiva, e o MP solicitou suas prisões e suspensão das funções públicas. A Justiça decidirá se os denunciados se tornarão réus.

