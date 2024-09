MP-RJ denuncia policiais militares por abordagem a filhos de diplomatas em Ipanema Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/09/2024 - 21h23 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h14 ) ‌



O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os dois policiais militares que abordaram filhos de diplomatas em Ipanema. A 2ª Promotoria de Justiça do Rio encaminhou o caso à Auditoria de Justiça Militar. O incidente ocorreu no dia 3 de julho deste ano e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a abordagem aos quatro adolescentes, sendo que três deles eram negros. Segundo a denúncia, os sargentos Luiz Felipe dos Santos Gomes e Sérgio Regattieri Marinho foram acusados pelos crimes de ameaça e constrangimento ilegal. O processo está sob sigilo. A Polícia Militar foi contatada para comentar sobre o caso, mas não se manifestou até o momento.

