Aclr |Do canal Record News no YouTube

MP Eleitoral apresenta denúncia contra presidente do Solidariedade

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público Eleitoral apresentou uma denúncia contra Eurípedes Júnior, por organização criminosa e outros crimes. Ele é presidente licenciado do partido Solidariedade e alvo da operação "Fundo no Poço", da Polícia Federal. A investigação apura o desvio de cerca de 36 milhões do fundo partidário eleitoral. Outras 9 pessoas foram denunciadas. Eurípedes está preso desde o dia 15 de junho. A defesa alega que a prisão é inconsistente e que a inocência dele será provada.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.