MP derruba páginas na internet que exploram tragédia aérea para aplicar golpes 12/08/2024 - 18h32 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h39 )



O Ministério Público de São Paulo tirou do ar 31 perfis falsos que divulgavam fotos das vítimas do acidente aéreo para aplicar golpes nas redes sociais. Páginas com fotos e nomes das vítimas foram criadas, na internet, para pedir doações fraudulentas. Os criminosos publicam mensagens dizendo que as famílias não têm dinheiro para pagar o translado, velório e enterro das vítimas.

