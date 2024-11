MP denuncia motorista e proprietário por acidente fatal com atletas de remo na BR-376 Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/11/2024 - 15h26 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um mês após o trágico acidente na BR-376, que resultou na morte de sete jovens atletas de remo, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou os responsáveis. De acordo com a denúncia, o motorista do caminhão envolvido no acidente agiu com imprudência, dirigindo em alta velocidade e sem o devido conhecimento da via e do veículo, que apresentava problemas mecânicos. O proprietário do caminhão também é acusado de negligência pela falta de manutenção do veículo. O MP pediu indenização para o único sobrevivente, um jovem de 17 anos, e para os familiares das vítimas. As vítimas faziam parte do projeto "Remar para o Futuro" e retornavam de uma competição nacional.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.