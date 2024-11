MP de SC pede anulação do júri que absolveu mulher acusada de matar marido com 36 facadas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/11/2024 - 09h27 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público de Santa Catarina entrou com um pedido para anular o júri que absolveu Camila Fernanda Pereira, acusada de matar o marido, Gustavo Alberto Sagaz, com 36 facadas em Florianópolis no ano passado. A sessão de julgamento, que durou mais de 14 horas, terminou com a absolvição de Camila, apesar de ela ter sido reconhecida como autora do crime. Agora, o MP busca que o Tribunal de Justiça de SC anule o julgamento e convoque um novo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.