MP da Bahia denuncia quadrilha suspeita de desviar mais de R$ 400 mil em doações via chave Pix Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 26/08/2024 - 17h57 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Ministério Público da Bahia denunciou 12 pessoas suspeitas de desviar doações. Entre os investigados estão dois jornalistas. Eles organizavam campanhas de arrecadação de dinheiro para pessoas com dificuldades financeiras, a maioria doentes e muito pobres. Os promotores afirmam que as chaves Pix divulgadas pelos jornalistas pertenciam, na verdade, aos integrantes do grupo que controlava todos os depósitos. Para a Justiça da Bahia, eles formaram uma organização criminosa. Mais de R$ 400 mil foram desviados e não chegaram para quem precisava.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

‌



Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

‌



#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.