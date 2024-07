MP avalia estrutura da Passarela da Cidadania após denúncia de pessoas em situação de rua Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/07/2024 - 10h18 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h23 ) ‌



Após denúncias sobre a presença de pessoas em situação de rua na Passarela da Cidadania em Florianópolis, o Ministério Público realizou uma vistoria surpresa no local. A ação, conduzida com exclusividade pelo repórter Paulo Mueller, avaliou a estrutura da passarela. O promotor Daniel Paladino do MPSC informou que, após a vistoria, a estrutura foi considerada regular. Acompanhe as informações completas sobre a vistoria e os próximos passos.

