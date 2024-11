Movimentos nas rodovias de SC deve começar a aumentar nesta quinta-feira por conta do feriadão Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/11/2024 - 10h45 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o feriado prolongado de Proclamação da República, o movimento nas rodovias catarinenses está aumentando. A Karina Koppe, que está no trecho norte da BR-101, traz informações sobre o tráfego e as condições da estrada. Já a Rachel Schneider, no trecho sul, também relata a movimentação nas rodovias. Acompanhe tudo ao vivo e fique por dentro das dicas para quem vai viajar neste feriadão.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.