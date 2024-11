Motoristas enfrentam trânsito lento após acidente em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 07h53 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h17 ) twitter

Um acidente entre dois carros na Via Expressa em direção à BR-101, em Florianópolis, causa congestionamento no trânsito da capital na manhã desta sexta-feira, 08 de novembro. Nossa equipe está no local e conversou com Ewerton Oliveira, um motoboy que testemunhou o acidente e descreveu o impacto na mobilidade urbana. Acompanhe ao vivo com Alexandre Mendonça as atualizações sobre a situação e os esforços para liberar o tráfego.

