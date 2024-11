MOTORISTAS E TAXISTAS BRIGAM NO AEROPORTO DE GOIÂNIA Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 01/11/2024 - 15h07 (Atualizado em 03/11/2024 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Matéria exibida no dia 31/10/2024

FALSOS MOTORISTAS DE APLICATIVO ESTARIAM AGINDO NO AEROPORTO DE GOIÂNIA E, POR CAUSA DISSO, TAXISTAS E MOTORISTAS CLANDESTINOS BRIGARAM NO ESTACIONAMENTO DO SANTA GENOVEVA.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

‌



#RecordGoias #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.