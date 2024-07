Motoristas de ônibus de SP anunciam greve para a próxima quarta-feira (3)

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O sindicato dos motoristas e trabalhadores rodoviários urbanos de São Paulo aprovou uma greve para a próxima quarta-feira. A decisão foi unânime e anunciada nesta sexta-feira após uma assembleia. O sindicato destaca que trabalhadores estão anunciando a paralisação com 72 horas horas de antecedência, como é previsto em lei. A categoria reivindica um reajuste salarial de 3,69% pelo IPCA, junto com 5% de aumento real e 2,46% de reposição por perdas salariais em meio a pandemia. As empresas estão oferecendo um reajuste de 2,77%. Caso não haja acordo, a paralisação deve incluir motoristas, cobradores, garagens, terminais e profissionais de manutenção do transporte de ônibus.

