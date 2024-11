MOTORISTAS CLANDESTINOS APLICAM GOLPES NO AEROPORTO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 05/11/2024 - 16h52 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h33 ) twitter

Matéria exibida no dia 04/11/2024

DEPOIS DE UMA OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL QUE PRENDEU FALSOS MOTORISTAS, É PRECISO FICAR ATENTO AO GOLPE DO TRANSPORTE DE APLICATIVO NO AEROPORTO DE GOIÂNIA. TAXISTAS DENUNCIAM QUE TÊM MOTORISTAS CLANDESTINOS QUE ABORDAM PASSAGEIROS COM OFERTAS ABAIXO DO VALOR COBRADO NOS APLICATIVOS.

