Motorista some após carro ser arrastado para córrego durante chuva em São Paulo

Um motorista foi levado pela correnteza durante fortes chuvas no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Antes de desaparecer, ele enviou mensagens à namorada: "Pede para alguém socorrer porque o meu carro está sendo levado". O veículo, encontrado danificado no córrego, mostra a gravidade da situação enfrentada por Erik dos Santos Silva, de 24 anos. As buscas foram suspensas à noite e serão retomadas nesta sexta-feira pelo Corpo de Bombeiros. Uma mulher que estava no local registrou o ocorrido.

