Motorista sem habilitação causa acidente na MGC-154 em Capinópolis | Fala Povo

Na tarde desta quinta-feira, um acidente ocorreu na MGC-154, no município de Capinópolis, Pontal do Triângulo, quando o condutor de um Renault Logan perdeu o controle do veículo após o estouro de um dos pneus traseiros. O carro saiu da pista, foi em direção contrária à via e acabou capotando. Duas pessoas, incluindo a passageira feminina, ficaram feridas. Todas as vítimas sofreram escoriações leves.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender à ocorrência. A passageira foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital em Capinópolis. Já as outras vítimas, incluindo o condutor, receberam socorro de usuários da via e foram levadas ao pronto socorro da cidade.

O motorista, que não possui habilitação, assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) após o acidente. O veículo, com licenciamento válido até 2020, foi removido ao pátio devido à situação irregular do condutor.

