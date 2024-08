Motorista que perseguiu e matou motociclista é visto em outra perseguição em novas imagens Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/07/2024 - 12h05 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h11 ) ‌



Novas imagens mostram outra confusão envolvendo o motorista da Porsche que matou um motociclista, em São Paulo. Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver que Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, usa o carro de luxo para ameaçar a família que está no outro carro. Essa confusão teria acontecido depois que a família de Igor, que é dona de um bar, encerrou a sociedade com o casal que era sócio no comércio. Um boletim de ocorrência foi registrado e Igor estaria sendo investigado desde então.

