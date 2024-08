Motorista que atropelou mãe e filha na faixa de pedestres é preso Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 28/08/2024 - 13h14 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h04 ) ‌



Wenderson Fagundes, de 20 anos, foi preso após atropelar uma mãe e sua filha na faixa de pedestres em Vila Velha (ES). A criança de 5 anos morreu no acidente. O motorista foi detido durante uma blitz da Guarda Civil que constatou um mandado de prisão por homicídio e tentativa de homicídio. O acidente ocorreu quando ele ultrapassou um semáforo vermelho enquanto a criança estava no colo da mãe. Após fugir do local, Anderson se apresentou à delegacia algumas horas depois, pagou fiança e foi liberado. A mãe da criança passou por cirurgia e está em recuperação.

