Motorista que atropelou família em SP tem prisão preventiva decretada

O motorista que atropelou uma família na zona sul de São Paulo, no fim de semana, teve a prisão preventiva decretada. As cinco vítimas estavam voltando de uma sorveteria e uma delas está grávida. A família caminhava pela calçada quando atravessaram a rua. Após chegarem ao outro lado da via, o casal ouviu um barulho antes do impacto com o veículo desgovernado que estava em alta velocidade. O carro invadiu uma oficina mecânica fechada no momento do acidente. O motorista José Neto Rabelo, 54 anos, ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Testemunhas relataram que ele aparentava estar embriagado e não realizou o exame do bafômetro devido à hospitalização após o acidente.

