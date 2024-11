Motorista que atingiu ciclista é indiciado em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/10/2024 - 09h55 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h38 ) twitter

O motorista que atingiu um ciclista em Joinville no dia 2 de outubro foi indiciado por lesão culposa no trânsito e por se afastar do local do acidente. O ciclista, que voltava do trabalho, sofreu graves ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal São José, onde chegou a ficar em coma induzido e ainda segue em tratamento intensivo. Após nove dias do acidente, o motorista se apresentou à polícia. A justiça agora vai analisar os detalhes do caso.

