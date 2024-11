Motorista perde controle e carro invade restaurante nos EUA. ūüď≤ #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/11/2024 - 18h25 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um carro desgovernado invadiu um restaurante nos Estados Unidos. O caso ocorreu pouco depois do horário do almoço, e ainda tinha clientes dentro do local. Por sorte, ninguém se feriu. O motorista disse que o pedal do acelerador travou, e que o freio parou de funcionar. O veículo foi retirado e passará por uma perícia.

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.