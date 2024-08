Motorista perde controle do carro e atinge poste em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h53 ) ‌



Um jovem quebrou um poste de iluminação pública após perder o controle do veículo durante a madrugada, em Uberlândia. O acidente ocorreu por volta das 2h05 desta sexta-feira (23), na Avenida Anselmo Alves dos Santos, no bairro Santa Mônica, em Uberlândia.

O motorista, de 26 anos, contou à Polícia Militar (PM) que estava retornando para casa quando foi surpreendido por um cachorro que atravessou na frente do veículo. Ao tentar desviar, perdeu o controle do carro e bateu em um poste de iluminação pública, que quebrou com o impacto. O motorista, devidamente habilitado, recusou-se a fazer o teste do bafômetro.

Logo após a batida, em razão de faíscas emitidas pela rede elétrica, houve um pequeno incêndio na vegetação local, que foi contido. O Corpo de Bombeiros foi acionado. A Cemig foi acionada para restabelecer o fornecimento de energia e o poste será substituído em breve.

