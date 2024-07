Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Um motorista morreu e 11 ficaram feridas em um acidente no começo da madrugada desta quarta (26), na Rodovia Anhanguera, em Cravinhos. De acordo com a concessionária que administra a pista, um ônibus e um caminhão seguiam no mesmo sentido quando o motorista do ônibus bateu na traseira do caminhão; ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

