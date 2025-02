Motorista morre após carro cair em represa na rodovia Anchieta, na Grande São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 09h32 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h04 ) twitter

Um homem morreu após o carro que ele dirigia em uma represa na altura do km 34 da rodovia Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo (SP). Veículo ficou submerso com as rodas para cima.

