Motorista morre ao invadir pista contrária e bater em caminhão, em São José da Bela Vista Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 03/09/2024 - 09h20 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem morreu após bater o carro de frente com um caminhão carregado com estruturas de concreto na Rodovia Fábio Talarico, em São José da Bela Vista. Segundo testemunhas, o motorista do automóvel teria invadido a pista contrária por motivos desconhecidos; as causas do acidente serão apuradas.

*Reportagem exibida em 02/09/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.