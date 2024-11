Motorista morre ao capotar carro em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/10/2024 - 17h53 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h30 ) twitter

Um homem morreu no início da manhã desta terça-feira (22) em um grave acidente, nas proximidades da avenida Viaduto Getúlio Vargas no cruzamento com a avenida Geraldo Motta Batista, no bairro Tubalina, em Uberlândia.

Segundo informações preliminares, o carro teria capotado e caído da Av. Getúlio Vargas, entre as pontes. A vítima, um homem de 24 anos, foi encontrada já sem vida no local.

