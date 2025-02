Motorista insatisfeito com farelo de comida em carro agride passageira no Rio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 01/02/2025 - 12h59 (Atualizado em 02/02/2025 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma passageira de 68 anos foi agredida por um motorista de aplicativo em Copacabana, no Rio de Janeiro. O agressor, Lucas Carneiro, de 26 anos, já responde a um inquérito por adulteração de veículo e foi desligado do aplicativo. A agressão ocorreu após a passageira, Maria de Fátima, deixar farelos de biscoito no carro dele. Lucas chutou as costas dela enquanto ela entrava no condomínio onde vive. O caso está registrado como lesão corporal leve e poderá ser agravado dependendo do resultado do exame médico realizado.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.