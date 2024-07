Motorista inconsciente causa acidente e deixa uma pessoa morta | Balanço Geral Manhã

Alto contraste

Na manhã de segunda-feira (25), um grave acidente ocorreu no KM 124 da MGC-497, próximo ao distrito de Monjolinho, entre Prata e Campina Verde. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, dois carros seguiam pelos sentidos opostos da rodovia quando colidiram de frente, resultando em uma cena de destruição e impacto.

Infelizmente, uma mulher de 31 anos, passageira de um dos veículos envolvidos, foi socorrida em estado grave, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Além disso, dois homens, um de 28 e outro de 37 anos, foram resgatados em estado grave e estão internados no Hospital de Clínicas da UFU, recebendo os cuidados médicos necessários.

O relato do motorista do carro que seguia sentido Campina Verde é de que ele perdeu a consciência no volante e só recuperou a consciência quando estava sendo resgatado. Por outro lado, o condutor do veículo que seguia sentido Prata afirmou não ter conseguido evitar a colisão ao perceber que o outro automóvel invadiu a pista. Ambos realizaram o teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool no sangue, e a perícia esteve no local para os procedimentos necessários.

