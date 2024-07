Motorista ignora sinalização e quase causa tragédia em cruzamento

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Na Tribuna do Povo, uma reportagem destaca a importância vital de respeitar a sinalização de trânsito após um incidente em um cruzamento. Um motorista negligenciou as regras e quase provocou um acidente grave, resultando em uma colisão por um triz. Por sorte, os envolvidos escaparam apenas com danos materiais. A matéria explora como o desrespeito à sinalização pode ter consequências devastadoras e enfatiza a necessidade de conscientização dos motoristas para prevenir tragédias nas vias. Acompanhe para entender melhor como pequenas atitudes podem fazer a diferença na segurança do trânsito.

