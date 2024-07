Motorista fura sinal vermelho e causa acidente em Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Mais um acidente causado pela imprudência em Uberlândia. A batida que você vai ver agora foi na Avenida Cesário Alvim. De acordo com informações da polícia, o condutor do carro não respeitou o sinal vermelho e acabou batendo em outro veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a colisão gerou um grande susto.

O motorista do Palio seguia pela Avenida Cesário Alvim quando furou o semáforo e atingiu uma SW4. Com o impacto, um dos veículos foi parar em cima do passeio, quase atingindo o escritório de advocacia onde trabalha a Rute. Esse acidente poderia ter tido consequências mais graves, mas, por sorte, todos os envolvidos saíram ilesos.

Câmeras de segurança registraram esse acidente da semana passada. As imagens mostram os veículos já desgovernados ao chegarem ao cruzamento. Após a batida, um dos carros foge do local, agravando ainda mais a situação. A polícia segue investigando o caso para responsabilizar o motorista imprudente.

