Motorista fica preso às ferragens após carreta capotar na MG-428 | Balanço Geral Manhã
06/09/2024 - 11h17 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h50 )



Um motorista ficou preso às ferragens após sua carreta capotar na MG-428, próximo à região de Sacramento, na noite de segunda-feira. O acidente ocorreu no quilômetro 87 da rodovia, em uma pista simples, quando o veículo, carregado com carga não especificada, perdeu o controle e saiu da pista, parando apenas em uma plantação de milho após se arrastar por cerca de 30 metros.

O motorista, de 50 anos, foi encontrado com as rodas do caminhão para cima e preso entre a cabine e o chão. Ele foi resgatado pelos bombeiros com consciência, mas apresentava hemorragias e suspeita de fraturas nos braços e no peito. Após ser retirado do veículo com a ajuda de um trator que estava nas proximidades, o homem foi levado para a Santa Casa de Sacramento, onde está em observação.

Até o momento, as causas do capotamento ainda não foram determinadas. A Polícia Militar Rodoviária informou que não foi necessário interditar a via para a remoção do veículo, que foi suspenso para permitir o resgate da vítima. As equipes de resgate e a concessionária responsável pela rodovia realizaram os procedimentos necessários para liberar a pista e garantir a segurança no local.

