Motorista embriagado que atropelou e matou jovens vai responder em liberdade Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 12h27 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No último final de semana, os adolescentes Kaique Peres Santana e Eros Abreu morreram atropelados. O caso foi inicialmente tratado como lesão corporal culposa pela polícia. Após as mortes serem informadas à polícia, a tipificação do crime foi alterada para homicídio culposo. O responsável pelo atropelamento é Sérgio Roberto de Paula, um funcionário público de 53 anos. Ele admitiu ter consumido bebida alcoólica antes do acidente e fez o teste do bafômetro que indicou embriaguez. Segundo Sérgio, ele cochilou enquanto dirigia e perdeu o controle do carro. Sérgio havia passado a madrugada em uma quadra de escola de samba com sua namorada e saiu às 6 da manhã. Depois disso, trocou de roupa e pegou seu carro para ir ao trabalho quando ocorreu o atropelamento dos adolescentes. Após ser preso em flagrante por um dia, Sérgio passou por uma audiência de custódia onde foi liberado sob condições, como comparecer mensalmente ao juízo. Ele também está proibido de dirigir. A defesa dele argumenta que não há registros anteriores sobre consumo excessivo ou direção perigosa por parte dele.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.