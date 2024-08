Motorista embriagado: jovem morre após acidente de carro com amigos em São Paulo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 18/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cinco jovens estavam dentro de um carro conduzido por Fábio durante uma saída noturna em São Paulo. O motorista começou a acelerar e a realizar manobras perigosas. Giovana Santos gravou momentos antes do acidente. Após os alertas dos amigos para que Fábio parasse de correr com o carro, ocorreu a colisão contra um poste seguido pelo capotamento do veículo. Giovana morreu no local.

#recordeuropa #balançogeral #acidentecarro

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.