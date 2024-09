Motorista embriagado invade preferencial e causa acidente com viatura dos Bombeiros Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/09/2024 - 08h04 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem com sinais de embriaguez foi preso após colidir com uma viatura do Corpo de Bombeiros em Patos de Minas. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Ernani Lemos com a Avenida Professor Aristides Memória, no bairro Jardim Paulistano, quando o motorista avançou uma parada obrigatória, atingindo a viatura que retornava de uma ocorrência. Nenhum bombeiro se feriu, mas dois ocupantes do veículo do infrator sofreram ferimentos leves.

O motorista tentou fugir do local, mas foi capturado pela Polícia Militar. Ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo encaminhado à delegacia. A Polícia Civil também esteve presente para realizar a perícia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=B8D81HNH3h4

👉 https://www.youtube.com/watch?v=1gpSJgekoP4

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=taId0maWj98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #bombeiros #patosdeminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.