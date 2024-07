Motorista embriagado e sem CNH causa acidente na BR-146 e é preso em flagrante | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/07/2024 - 16h56 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h50 ) ‌



Um grave acidente na noite de ontem na BR-146, próximo à cidade de Serra do Salitre, colocou em risco a vida de dois motoristas. O condutor de um dos veículos, em estado de embriaguez e sem CNH, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o outro carro.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ao chegarem ao local, os agentes encontraram os dois veículos no acostamento da rodovia. A motorista do primeiro carro relatou que seguia sentido Serra do Salitre para Araxá quando o outro veículo, em alta velocidade, invadiu a contramão, impossibilitando que ela evitasse a colisão lateral.

Já o condutor do segundo veículo confessou ter se distraído ao volante, o que ocasionou a invasão da contramão e o choque. Além disso, a consulta ao sistema da polícia constatou que ele não possuía CNH e o teste de bafômetro confirmou a embriaguez.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia. Felizmente, nenhum dos envolvidos no acidente sofreu ferimentos graves. Os veículos foram liberados no local.

