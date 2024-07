Motorista embriagado causa prejuízo de R$ 57 mil em festa de chá revelação | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O acidente que destruiu o chá revelação ocorreu no sábado na Av. Aldo Borges Leão, no Jardim Canaã, em Uberlândia. Segundo as vítimas, a família estava reunida em um salão de festas onde acontecia um chá revelação. Uma mulher saiu para pegar uma blusa de frio no carro e voltou para a festa. Cerca de cinco minutos depois, todos ouviram um barulho muito alto vindo do lado de fora. Ao saírem, viram que um motorista havia atingido o veículo estacionado.

O motorista, de 45 anos, estava alcoolizado e tentando sair do carro. Havia um cooler cheio de cervejas no banco da frente e uma latinha cheia, que ele provavelmente estava bebendo. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para a delegacia. A celebração do chá revelação foi interrompida bruscamente por conta do acidente, deixando a família em choque e preocupada com os danos causados.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=mSEakwNWNNo

👉 https://www.youtube.com/watch?v=4dk1loLmr2E

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZRaE6JtkE4k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Baixe o PARANAÍBA PLAY e assista nossa programação AO VIVO: https://tvparanaiba.com.br/play

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #trânsito

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.