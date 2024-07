Motorista embriagado causa acidente na MG-255 e é preso em flagrante | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na manhã de hoje após provocar um acidente de trânsito na rodovia MG-255, entre Iturama e São Francisco de Sales. O acidente aconteceu no km 127 da rodovia, que liga as duas cidades.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista, que reside em Carneirinho, dirigia embriagado e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com outro veículo. O teste de alcoolemia realizado no local confirmou a embriaguez do condutor.

Apesar da gravidade do acidente, apenas o motorista embriagado sofreu uma lesão leve no pé. O outro condutor, um homem de 45 anos que seguia para o trabalho, não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais alerta que dirigir sob a influência de álcool é crime. A pena para esse tipo de crime é de seis meses a três anos de detenção, multa de R$ 2.934,70 e suspensão ou proibição de dirigir por um período determinado.

