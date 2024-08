Motorista embriagado atropela atleta durante Meia Maratona Internacional de Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/08/2024 - 08h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h13 ) ‌



Um motorista de 29 anos foi preso em flagrante após atropelar um atleta durante a Meia Maratona Internacional de Florianópolis, realizada neste domingo (25). O acidente aconteceu na SC-401, na Via Expressa Sul, quando o condutor embriagado invadiu áreas bloqueadas para a passagem dos atletas. A vítima foi levada ao hospital com suspeita de fratura nos membros inferiores. A polícia realizou o teste do bafômetro, que confirmou o consumo de álcool pelo motorista. Confira os detalhes e o impacto do ocorrido na competição.

