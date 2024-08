Motorista é preso em flagrante transportando R$ 80 mil em vinhos contrabandeados na BR-050 Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h59 ) ‌



Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (19), na BR-050, próximo a Uberaba, por policiais rodoviários federais. O suspeito transportava em uma picape cerca de R$ 80 mil em vinhos contrabandeados.

Durante uma abordagem de rotina, os agentes da PRF perceberam diversas caixas de vinho na carroceria do veículo. Ao ser questionado sobre a procedência da mercadoria, o motorista não apresentou a documentação necessária e confessou ter adquirido os vinhos em Foz do Iguaçu, no Paraná, com a intenção de revender em Uberaba. Ao todo, foram apreendidas 393 garrafas de vinho.

Esta não é a primeira vez que o homem é preso por este tipo de crime. De acordo com os policiais rodoviários federais, este é o quarto flagrante do suspeito por contrabando de vinhos. O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Uberaba, onde responderá pelo crime de descaminho.

