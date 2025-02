Motorista e motociclista são atacados por abelhas Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/02/2025 - 18h36 (Atualizado em 26/02/2025 - 01h12 ) twitter

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um enxame de abelhas atacou um motociclista e um motorista que passavam por uma estrada. Nas imagens, o motociclista começa a se mexer bruscamente, desce da moto, tira o capacete e se joga no chão antes de sair correndo. Logo depois, o motorista de um carro que seguia pelo mesmo caminho também abandona o veículo e foge. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o enxame da área. Em outro momento do vídeo, homens são vistos correndo para fora de uma mata. Além das pessoas, um cavalo foi atacado pelas abelhas e não resistiu. O caso aconteceu em Goianinha, no interior do Rio Grande do Norte. 📲 #RecordNews

