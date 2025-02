Motorista é jogado no chão durante abordagem de agente de trânsito no Distrito Federal Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/02/2025 - 11h11 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h07 ) twitter

Em Brasília, um agente do Detran protagonizou uma abordagem polêmica ao lançar um motorista no chão. As imagens mostram o motorista sendo retirado do carro e imobilizado. O Detran informou que a ação ocorreu porque o motorista desobedeceu ordens e tentou dar ré enquanto a placa era verificada. A CNH do motorista estava vencida desde 2002 e o veículo tinha débitos e um licenciamento desatualizado desde 2008. A placa traseira estava ilegível. Especialistas questionam a legalidade do uso da força pelo agente de trânsito.

