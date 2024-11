Motorista e dono de caminhão são indiciados por acidente fatal na BR-376 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h22 ) twitter

A Polícia Civil do Paraná indiciou o motorista e o proprietário do caminhão envolvidos no trágico acidente que resultou na morte de nove pessoas na BR-376. A tragédia, que abalou a região, foi investigada minuciosamente pelas autoridades. O indiciamento abrange crimes como homicídio culposo e outros relacionados à segurança no trânsito. As investigações apontaram possíveis falhas tanto no condutor quanto no responsável pelo caminhão. O caso segue sendo apurado, e os indiciados devem responder por suas ações na justiça. Acompanhe as informações completas sobre os crimes imputados aos envolvidos.

