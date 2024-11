Motorista e dono de caminhão são denunciados pelo acidente na BR-376 que matou atletas gaúchos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 07h35 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h21 ) twitter

O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia contra o motorista e o proprietário do caminhão envolvidos no trágico acidente na BR-376 que resultou na morte de atletas gaúchos do remo no mês passado. A repórter Isabela Corrêa traz, ao vivo de Joinville, os desdobramentos do caso e as ações judiciais contra os acusados. Saiba mais sobre as investigações e a busca por justiça para as vítimas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.