Motorista do caminhão envolvido no acidente da BR-376 alega problema mecânico em depoimento

O caminhoneiro envolveu-se no trágico acidente que resultou na morte de nove pessoas, ocorrido no último domingo na BR-376, prestou depoimento nesta terça-feira, 22 de outubro. Durante a declaração, ele afirmou que o veículo apresentou problemas no sistema de freios, o que teria causado a perda de controle. O acidente, que chocou o país, teve vítimas veladas no Rio Grande do Sul. A repórter Isabela Corrêa traz as últimas atualizações sobre o andamento das investigações e as repercussões do caso em Joinville. Acompanhe os detalhes dessa tragédia e as próximas etapas do processo judicial.

