Motorista "descontrolado" invade pronto atendimento, quebra bafômetro e ataca policial em Itapoá Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/07/2024 - 14h59 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem, descrito como "descontrolado", invadiu o Pronto Atendimento de Itapoá e causou diversos prejuízos à unidade. O incidente começou quando o homem colidiu contra um carro no estacionamento, em seguida, quebrou a porta de vidro da estrutura da unidade de saúde. O repórter do portal NDmais, Lincoln Prada, estava presente no local e traz todos os detalhes dessa confusão. Acompanhe a reportagem na Tribuna do Povo e veja os depoimentos dos presentes, a reação das autoridades e as medidas tomadas para evitar futuros incidentes como este.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.