Motorista de Uber surpreende passageiros com seu cachorro copiloto Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 25/10/2024 - 19h30 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h06 )

Tivemos uma conversa especial com o motorista Kevin Ferman, que faz suas corridas de Uber em Denver, Colorado, na companhia de seu fiel parceiro, Bowie, o cãozinho que transforma qualquer viagem em uma experiência inesquecível! Os passageiros ficam encantados com o peludo, e Kevin nos contou como Bowie passou a ser parte dessas aventuras após ser adotado. Uma carona com muito carinho e alegria, afinal, quem resiste a essa fofura?

