Motorista de Porsche que causou acidente fatal pode ter transtorno explosivo, dizem especialistas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/07/2024 - 13h28 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A trágica morte de Pedro Kaique Figueiredo, de 21 anos, após ser atropelado por Igor Sauceda, que dirigia um carro esportivo de luxo, chocou o país após ser revelado a motivação fútil do acidente. A briga que resultou na morte de Pedro, provocada por um retrovisor quebrado, revelou mais do que uma simples discussão de trânsito. Especialistas apontam para a possibilidade de Igor sofrer de transtorno explosivo intermitente, uma condição mental que faz com que a raiva seja incontrolável e leve a atitudes extremas.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.