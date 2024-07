Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Motorista de carro de luxo atropela entregador e tenta fugir do local do acidente

Um entregador morreu na madrugada deste sábado (29) a caminho do trabalho depois de ser atingido por carro de luxo, em São Paulo. Testemunhas disseram que o motorista passou no cruzamento em alta velocidade e atingiu a vítima, que nem teve tempo de ser socorrida. O motorista tentou fugir do local, mas foi levado para delegacia e será indiciado por homicídio culposo.

